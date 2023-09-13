Мосгоризбирком зарегистрировал избранного мэра Москвы Сергея Собянина

Он одержал победу на выборах, набрав 76,39% голосов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала избранного мэра столицы Сергея Собянина. Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент ТАСС.

Накануне комиссия утвердила итоги выборов мэра столицы. Собянин одержал победу, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%. На выборах мэра Москвы в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда Собянин набрал 70,1% голосов.

Очное и дистанционное голосование проходило в Москве в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Жители столицы в этом году выбирали депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО и мэра. Москвичам предлагалось сделать свой выбор разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Всего в трехдневном голосовании приняли участие более 3,325 млн из более 7,7 млн избирателей, более 2,7 млн из них сделали свой выбор дистанционно.