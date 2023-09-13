13 сентября, 11:46

Лавров назвал сохранение позиций русского языка важным приоритетом

Глава МИД РФ напомнил, что русский язык является официальным в ООН и других международных организациях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сохранение позиций русского языка в мире является одним из важнейших приоритетов для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в приветственном слове участникам и гостям XV конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

"Отрадно, что, несмотря на сложную международную ситуацию и беспрецедентное давление поборников отмены российской культуры и русского языка, в северной столице России собрались ведущие филологи и преподаватели-русисты из разных стран, - указал Лавров в приветствии, опубликованном на сайте дипведомства. - Сохранение позиций русского языка, являющегося официальным языком ООН и других международных организаций, языком межнационального общения, - в числе наших важнейших приоритетов".

Лавров также отметил, что МИД РФ высоко ценит разноплановую деятельность ассоциации, включая реализуемые ей многочисленные научные, просветительские и педагогические проекты. "Будем и далее оказывать всестороннюю поддержку в осуществлении вашей благородной миссии", - добавил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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