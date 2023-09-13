Партия "Единая Россия" заняла 90% мест в Ивановской областной думе

Выборы в регионе признали состоявшимися и действительными

ТАСС, 13 сентября. Политическая партия "Единая Россия" по итогам выборов депутатов Ивановской областной думы, которые проходили с 8 по 10 сентября, занимает 27 из 30 мест в региональном парламенте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Избирательной комиссии Ивановской области.

"По итогам выборов партия "Единая Россия" занимает семь мест по единому избирательному округу и 20 мест по одномандатным округам. Кандидаты от ЛДПР и КПРФ по единому избирательному округу занимают два и одно место соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель облизбиркома Анжелика Соловьева сообщила журналистам, что итоговая явка избирателей в регионе составила 33,92%. На прошедшем 13 сентября заседании комиссии выборы признали состоявшимися и действительными.

Предыдущие выборы депутатов облдумы проходили 9 сентября 2018 года. По единому областному округу в региональный парламент прошли четыре избирательные объединения: "Единая Россия" (34,14% голосов), КПРФ (26,92%), ЛДПР (16,33%), "Справедливая Россия" (8,22%). Дополнительно по одномандатным округам "Единая Россия" получила 10 мест, КПРФ - 2 места, "Справедливая Россия" - 1 место. Явка составила 32,9%.