Выборы депутатов заксобрания Иркутской области признаны состоявшимися

У избранных региональных парламентариев есть пять дней, чтобы принять мандат или отказаться от него

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области признала состоявшимися выборы депутатов Законодательного собрания, прошедшие 8-10 сентября. Теперь у избранных кандидатов есть пять дней, чтобы принять мандат или отказаться от него, сообщила пресс-служба избиркома.

"На заседании облизбиркома были подписаны протокол и сводная таблица с результатами голосования, выборы признаны состоявшимися и действительными. В Законодательное собрание Иркутской области избраны 45 депутатов: 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. <…> Всем кандидатам, избранным депутатами, направлены извещения, теперь у них есть пять дней для принятия депутатского мандата или отказа от него", - говорится в сообщении.

"Единая Россия" с результатом 54,6% заняла первое место на выборах депутатов заксобрания Иркутской области, на втором КПРФ - 15,47%, на третьем ЛДПР - 9,62%. "Новые люди" набрали 7,34%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,06% голосов. У Российской партии свободы и справедливости - 1,33%, у "Гражданской платформы" - 0,98%. Кроме того, из 22 одномандатных округов единороссы победили в 21-м, в одном округе прошел кандидат партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В соответствии с законодательством Иркутской области к распределению мандатов в региональном парламенте допускаются партии, набравшие более 5% голосов.

Явка составила 24,22%. На предыдущих выборах в заксобрание в 2018 году она была 26,33%, а лидировала тогда КПРФ с результатом 33,94% голосов, у "Единой России" с 27,83% было второе место.