Избирком утвердил результаты выборов губернатора Ивановской области

Победителем стал Станислав Воскресенский с результатом 82,49% голосов

ТАСС, 13 сентября. Избирательная комиссия Ивановской области признала выборы губернатора, на которых был переизбран Станислав Воскресенский (баллотировался от "Единой России") с результатом 82,49% голосов избирателей, состоявшимися и действительными. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Выборы губернатора Ивановской области признаны состоявшимися и действительными. Избранным губернатором является Воскресенский Станислав Сергеевич, получивший 82,49% голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Выборы главы региона проходили с 8 по 10 сентября. По итогам голосования кандидат от КПРФ Александр Бойков набрал 6,42% голосов, Дмитрий Шелякин от ЛДПР - 4,51%. Павел Попов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 2,58% голосов, представитель "Коммунистов России" Александр Орехов - 2,26%. Итоговая явка избирателей составила 33,92%.

Предыдущие выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года. На должность губернатора претендовали пять кандидатов. Победу одержал врио руководителя региона Станислав Воскресенский, получивший 65,72% голосов избирателей. Явка составила 32,9%.