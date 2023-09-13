"Единая Россия" получила 87 мест из 110 в Госсобрании Башкирии по итогам выборов

В выборах приняли участие свыше 1,5 млн, явка превысила 51,7%

УФА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы в Госсобрание Башкирии признаны состоявшимися, партия "Единая Россия" получила 87 мест из 110 мандатов. Также депутатами стали четыре самовыдвиженца, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

"По одномандатным округам победу одержали представители пяти партий. Это четыре думские партии: "Единая Россия" (46 мандатов), КПРФ (2), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (1), "Новые люди" (1), а также "Российская экологическая партия "Зеленые" (1). Кроме того, в четырех округах победили кандидаты, участвовавшие в выборах в порядке самовыдвижения", - сказано в сообщении.

По единому округу партия "Единая Россия" получила 41, КПРФ - 6, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4, ЛДПР - 4 мандата.

Таким образом КПРФ набрала 11,71% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,39%, "Новые люди" - 3,41%, ЛДПР - 7,73%, "Единая Россия" - 68,92%.

По данным центризбиркома республики, всего в списки избирателей было внесено более 2,9 млн человек, из них в выборах приняли участие свыше 1,5 млн, явка превысила 51,7%. Итоговая явка на аналогичных выборах 2018 года в регионе составила 49,08%. Тогда "Единая Россия" получила 79 мандатов.