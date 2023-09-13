13 сентября, 12:18,
обновлено 13 сентября, 12:31
Единый день голосования

Памфилова сообщила, что в региональных выборах приняли участие 31,5 млн избирателей

Средняя явка составила 45,65%, добавила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Согласно окончательным итогам, в региональных выборах приняли участие 31,5 млн из 67 млн потенциальных избирателей, средняя явка составила 45,65%. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

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"Приняли участие в них [в выборах] 31,5 млн наших избирателей из 67 млн, которые были включены в списки избирателей. Общая явка, она даже по сравнению с 11 сентября, когда мы только подводили итоги, она увеличилась, еще более увеличилась и составляет довольно высокую цифру, это высокая явка - 45,65%. Почти 46%. Это от числа граждан, которые обладали активным избирательным правом на этих выборах", - сказала Памфилова. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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