13 сентября, 12:21,
обновлено 13 сентября, 12:38
Единый день голосования

Памфилова: по итогам выборов избрали почти 29 тыс. кандидатов от 13 партий

Как отметила председатель ЦИК, было избрано 2 700 самовыдвиженцев из 12 300 кандидатов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 29 тыс. кандидатов от 13 политических партий были избраны в ходе прошедшего единого дня голосования. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги выборов.

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"По результатам были избраны почти 29 тыс. кандидатов от 13 партий из 20 сумевших зарегистрировать кандидатов", - сказала она.

Кроме этого, продолжила председатель ЦИК, "было избрано 2 700 самовыдвиженцев из 12 300" кандидатов, которые выдвинулись. "То есть, тоже хороший процент. Получается, что в принципе это более 20%", - уточнила она.

"Самовыдвиженцам всегда посложнее немножко, чем представителям партий, по целому ряду аспектов", - заметила Памфилова. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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