Памфилова: по итогам выборов избрали почти 29 тыс. кандидатов от 13 партий

Как отметила председатель ЦИК, было избрано 2 700 самовыдвиженцев из 12 300 кандидатов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 29 тыс. кандидатов от 13 политических партий были избраны в ходе прошедшего единого дня голосования. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги выборов.

"По результатам были избраны почти 29 тыс. кандидатов от 13 партий из 20 сумевших зарегистрировать кандидатов", - сказала она.

Кроме этого, продолжила председатель ЦИК, "было избрано 2 700 самовыдвиженцев из 12 300" кандидатов, которые выдвинулись. "То есть, тоже хороший процент. Получается, что в принципе это более 20%", - уточнила она.

"Самовыдвиженцам всегда посложнее немножко, чем представителям партий, по целому ряду аспектов", - заметила Памфилова.