Памфилова признала прошедшие в РФ выборы разного уровня состоявшимися

Председатель Центризбиркома также признала состоявшимися прошедшие с 8 по 10 сентября довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы разного уровня, прошедшие в регионах России, в том числе довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам, признаны состоявшимися. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"Во всех четырех субъектах Российской Федерации - Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области - подведены итоги голосования на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Выборы состоялись. Но я хотела бы вообще сказать - в целом выборы состоялись по всем их видам", - подчеркнула Памфилова.

По ее словам, в 20 субъектах РФ, где избирали высших должностных лиц, результаты выборов уже утверждены, в Магаданской области утверждение результатов запланировано на 14 сентября.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.