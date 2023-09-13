На горячую линию ЦИК с 15 июня по 11 сентября поступило почти 30 тыс. звонков

В 218 содержалась информация о возможных нарушениях, отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 30 тыс. звонков поступило на горячую линию Центризбиркома РФ с 15 июня по 11 сентября, в 218 содержалась информация о возможных нарушениях. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"Завершил свою работу информационно-справочный центр, [он] работал с 15 июня по 11 сентября. За это время поступило почти 30 тыс. сообщений, если точной быть, вы видите цифру - 29 519. Более половины звонков у нас отработала "Сашенька" - автоматический информатор, наш голосовой помощник-робот. "Сашенька" отработала более половины случаев - молодец, выражаем ей благодарность. В остальных случаях разговор переводился, как только там были более сложные вопросы, переводился на наших специалистов контакт-центров как федерального, так и регионального уровня", - сказала Памфилова.

Она также добавила, что из сообщений, которые были приняты в дни голосования, всего 218 содержали информацию о возможных нарушениях. Больше всего этих сообщений - 147 - поступило из Москвы.