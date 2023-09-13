В ЦИК с начала избирательной кампании поступили 2 362 письменных обращения

Из них 580 касались информации о возможных нарушениях в дни голосования, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. С начала избирательной кампании в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступили 2 362 письменных обращения, в том числе 580 касались информации о возможных нарушениях в дни голосования. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"На протяжении этой избирательной кампании к нам поступили 2 362 письменных обращения, в том числе 1 197 прямо непосредственно в дни голосования, практически больше половины. Я не успевала расписывать. В 580 из 2 362 обращений - только в 580 - были предположения о возможных нарушениях. Остальные были по существу кампании, но не о нарушениях", - сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома указала, что 24 обращения из 580 были посвящены теме возможного принуждения к голосованию, еще 4 касались жалоб о возможном принуждении к голосованию за определенного кандидата. "Большая часть из этих обращений из Ивановской области. <…> 102 обращения. При этом из этих 102 обращений 95 написал один человек, то есть один заявитель, он представляет КПРФ. <…> Они [обращения] представляли собой фотографии низкого качества обращений и жалоб, поданных в УИКи различными представителями КПРФ в Ивановской области", - пояснила Памфилова.

Кроме того, добавила она, 100 письменных обращений пришло из Москвы, из Волгоградской области - 62, из Московской - 54, из Ростовской - 50. "За все дни голосования на текущий момент жалоб, требующих коллегиального рассмотрения на заседании ЦИК, больше к нам не поступало", - заключила глава комиссии.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.