13 сентября, 12:40,
обновлено 13 сентября, 13:42
Единый день голосования

Памфилова сообщила, что на выборах работали почти 183 тыс. наблюдателей

Это 83,5% от общего числа граждан, заявленных для наблюдения за выборами, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 183 тысячи человек работали наблюдателями на прошедших в РФ выборах, что составило 83,5% от общего числа граждан, заявленных для наблюдения за выборами. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

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"То, чему мы придаем огромное значение, это наблюдение за выборами. Всего в дни голосования отработали почти 183 тыс. наблюдателей, если точнее, то 182 796. Это более 80% - 83,5% - от заявленных", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что из этого числа 77 499 наблюдателей были направлены от 13 политических партий, еще 40 532 наблюдателя - от кандидатов и 64 765 наблюдателей - от общественных палат. "Также на участках присутствовали 4 657 журналистов от 1 353 средств массовой информации", - отметила Памфилова.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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