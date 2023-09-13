Памфилова сообщила, что на выборах работали почти 183 тыс. наблюдателей

Это 83,5% от общего числа граждан, заявленных для наблюдения за выборами, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 183 тысячи человек работали наблюдателями на прошедших в РФ выборах, что составило 83,5% от общего числа граждан, заявленных для наблюдения за выборами. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"То, чему мы придаем огромное значение, это наблюдение за выборами. Всего в дни голосования отработали почти 183 тыс. наблюдателей, если точнее, то 182 796. Это более 80% - 83,5% - от заявленных", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что из этого числа 77 499 наблюдателей были направлены от 13 политических партий, еще 40 532 наблюдателя - от кандидатов и 64 765 наблюдателей - от общественных палат. "Также на участках присутствовали 4 657 журналистов от 1 353 средств массовой информации", - отметила Памфилова.