13 сентября, 12:47,
обновлено 13 сентября, 13:01
Единый день голосования

Памфилова сообщила, что на платформах ДЭГ проголосовало почти 3,8 млн граждан

Из них более 1 млн голосовали на федеральной платформе, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 3,8 млн граждан воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на прошедших выборах, из них более 1 млн голосовали на федеральной платформе. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги выборов.

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"На федеральной платформе голосование шло дистанционно в 24 субъектах РФ, в общей сложности проголосовало 1 076 454 избирателя, - сказала она. - Явка здесь очень высокая".

По данным ЦИК, на московской платформе проголосовали 2 714 147 человек. "Таким образом, в общей сложности по России в 25 регионах, где применялось наряду с традиционным голосованием дистанционное, проголосовало 3 790 601 избиратель", - резюмировала Памфилова.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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