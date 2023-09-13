13 сентября, 12:59,
обновлено 13 сентября, 13:31
Единый день голосования

Памфилова сообщила, что в 2024 году ожидается проведение 52 кампаний

Из них 16 - выборы высших должностных лиц регионов, отметила председатель Центризбиркома

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 50 избирательных кампаний, включая 16 губернаторских, по предварительным данным, должны состояться в следующий единый день голосования, сообщила на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

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"В следующем году, помимо важнейших [президентских] выборов, нам тоже предстоит очередной единый день голосования в сентябре 2024 года. Предварительно пока [запланировано] 16 выборов высших должностных лиц. Я думаю, это тот минимум, который в любой момент может увеличиться", - сказала она.

Также должны пройти выборы в 13 законодательных собраний регионов, две кампании по избранию глав муниципальных образований столиц регионов и 21 кампания по выборам законодательных органов административных центров. В целом, по данным ЦИК, ожидаются 52 кампании.

По закону единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
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