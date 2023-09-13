13 сентября, 13:04,
обновлено 13 сентября, 13:19

Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента РФ несопоставимы с прошлыми

Выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Предстоящие в 2024 году выборы президента России по значимости и воздействию на будущее несопоставимы с прошлыми. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"Расслабляться у нас времени никакого нет, поскольку сейчас только дух переведем, только мы немножко проанализируем, подведем итоги, и у нас уже на носу важнейшая, крупнейшая кампания - выборы президента РФ в марте будущего года. Уже не раз говорила, и еще придется повторять не раз, что <…> по значимости аналогов с ней пока не было, вот равных по значимости и ее воздействию на будущее, не только страны. Нам с вами предстоит огромный, большой, серьезный, ответственный труд", - сказала она.

Выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года. 

Теги:
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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