Несколько предложений ЦИК по итогам выборов представят законодателям

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила надежду, что к этому отнесутся с "большим вниманием и серьезностью"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ проанализирует поступившие во время выборов обращения и подготовит ряд предложений для законодателей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"По итогам кампаний мы еще раз обязательно проанализируем все обращения, еще раз посмотрим [обращения] о недостатках в нашей деятельности, деятельности комиссий разных уровней, посмотрим всю правоприменительную практику <…>. Естественно, подготовим ряд, как всегда мы это делаем, предложений для наших законодателей", - сказала Памфилова.

Она выразила надежду, что законодатели отнесутся к предложениям с "большим вниманием и серьезностью". "У нас за последние годы сложилась такая хорошая практика. То есть хорошее взаимодействие с нашими законодателями", - подчеркнула глава ЦИК РФ.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе - прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.