В Омской области утвердили результаты выборов губернатора

Победу одержал врио губернатора Виталий Хоценко

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Омской области утвердила результаты выборов главы региона, на которых одержал победу представитель партии "Единая Россия", врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избиркома.

"Члены избирательной комиссии Омской области единогласно признали выборы губернатора Омской области в единый день голосования, 10 сентября 2023 года, состоявшимися, а их результаты - действительными", - цитирует пресс-служба председателя регионального избиркома Ивана Ходакова.

Согласно подписанному протоколу, участие в выборах приняли 499 768 жителей Омской области. За Хоценко проголосовало 76,33%. Члены избирательной комиссии единогласно признали его избранным на должность губернатора региона.

Ранее в избиркоме рассказали, что за кандидата от партии КПРФ Андрея Алехина проголосовали 10,8% избирателей, за представителя партии "Коммунисты России" Владимира Казанина - 6,1%. Максим Макаленко от ЛДПР набрал 4,68% голосов.

29 марта президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Омской области Александра Буркова и назначил врио руководителя региона Виталия Хоценко, который ранее возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.