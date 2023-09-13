Посол РФ в Аргентине заявил, что БРИКС не ставит цели превратиться в очередного гегемона

По словам Дмитрия Феоктистова, "по мере стабилизации финансово-экономической ситуации" Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /ТАСС/. Группа БРИКС не собирается соревноваться с другими странами или блоками и не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для газеты Perfil, опубликованной в среду.

"Обратили внимание на высказывания отдельных представителей оппозиции об их незаинтересованности видеть Аргентину в БРИКС. В частности, прозвучал тезис о том, что данное объединение якобы является "антизападным блоком". На самом деле это не соответствует действительности: "пятерка" никому себя не противопоставляет и ни с кем не соревнуется, тем более не ставит перед собой цели превратиться в очередного гегемона. Напротив, выступает за инклюзивные решения, принимаемые коллективно, что исключает блоковый подход к международным отношениям", - написал посол.

По его словам, в то время как противники присоединения Аргентины к БРИКС используют "лишь идеологически окрашенные аргументы", сторонники "развернуто указывают на многочисленные преимущества", которые принесет стране членство в блоке. "Вступление в "пятерку", на которую уже приходится около трети аргентинского экспорта, придаст дополнительный импульс развитию внешней торговли страны", - отметил Феоктистов. Он также добавил, что, "по мере стабилизации финансово-экономической ситуации" Аргентина сможет претендовать и на подключение к Новому банку развития.

"Конечно, Аргентине самой решать: останется ли она на скамейке запасных, перейдет ли в другую лигу или же войдет в состав сборной, место в которой она по праву заслужила. Эта команда выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, основанного на суверенном равенстве государств, их социокультурной идентичности и самостоятельном развитии с опорой на национальные интересы <...> Уверены, что аргентинский народ сделает правильный выбор - осознанно и вне зависимости от давления извне", - заключил посол.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав группы с 1 января 2024 года. После объявления кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич сказала, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом БРИКС. Еще один оппозиционный кандидат в президенты Хавьер Милей неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры с Китаем.