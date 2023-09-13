МИД РФ призвал к объединению усилий по разрешению палестино-израильского конфликта

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "монополизация" США брокерских функций должна уступить место коллективному беспристрастному посредничеству

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва призывается объединить усилия всех участников процесса мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с 30-летней годовщиной подписания Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

"Выступаем за активизацию коллективных шагов, нацеленных на формирование необходимых предпосылок для возобновления мирного процесса. Отмечаем ключевую роль региональных игроков - Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Алжира, Турции, Лиги арабских государств (ЛАГ), - заявила Захарова. - Настало время объединить усилия. Именно на выработку консолидированных подходов к БВУ (ближневосточному урегулированию - прим. ТАСС) направлена российская инициатива, которой была посвящена встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 июля в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран, Турции и ЛАГ".

Как указала дипломат, Россия намерена плотно заниматься палестино-израильским урегулированием и другими конфликтными ситуациями в регионе, поддерживая тесный контакт со своими ближневосточными партнерами, в том числе с Палестиной и Израилем, и опираясь на такой важный и проверенный годами актив, как доверие на Ближнем Востоке к российской внешней политике.

Кроме того, она отметила, что крайне важно извлечь уроки из договоренностей "Осло" (Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению). "Такой анализ необходим для выстраивания прочной архитектуры БВУ и возобновления мирных переговоров по всему комплексу вопросов окончательного статуса", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Монополизация" США брокерских функций должна уступить место коллективному беспристрастному посредничеству, - подчеркнула дипломат. - Кроме того, протагонистам надлежит отказаться от односторонних действий, прежде всего строительства поселений на оккупированных палестинских территориях, террористических атак и подстрекательств к насилию". Официальный представитель МИД РФ указала, что "разногласия между израильтянами и палестинцами могут быть преодолены исключительно в рамках всеобъемлющего прямого диалога", в то время как избирательный подход при обсуждении проблем, в частности фокусировка только на сферах экономики или безопасности без открытия политического "горизонта" решения конфликта, лишь обостряет обстановку.