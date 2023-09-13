Главу рязанского УФНС выдвинули кандидатом на должность сенатора от облдумы

Предыдущий сенатор досрочно сложил полномочия в ноябре 2022 года

ТАСС, 13 сентября. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло главу управления ФНС по Рязанской области Вячеслава Морозова на должность члена Совета Федерации от регионального парламента вместо ушедшего в 2022 году с поста сенатора Игоря Морозова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

"На заседании президиума регионального политического совета "Единой России" приняли решение выдвинуть кандидатуру Вячеслава Анатольевича Морозова для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Большой опыт работы и знание области позволит ему эффективно представлять регион на федеральном уровне. Уверен, Вячеслав Анатольевич будет отстаивать интересы как избирателей, которые за него голосовали, так и всех жителей Рязанской области. И главное - выполнит все обещания, данные людям на выборах", - написал он.

Прошлый сенатор от регионального парламента Игорь Морозов досрочно сложил полномочия в ноябре 2022 года. Полномочия нового сенатора закончатся с избранием нового состава областной думы в 2025 году.

Сенатором от исполнительного органа власти является бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Морозов был назначен главой рязанского УФНС в январе 2014 года, ранее он занимал должность замруководителя УФНС по Московской области.