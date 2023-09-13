Грызлов заявил, что отказавшимся от участия в ВЭФ будет сложно наверстать упущенную выгоду

Посол РФ в Белоруссии отметил, что несмотря на санкции, товарооборот России с государствами АТР по итогам 2022 года увеличился на 13,7%

МИНСК, 13 сентября /ТАСС/. Отказавшиеся от участия в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) по политическим мотивам, поступили в ущерб себе, впоследствии "запрыгнуть в последний вагон" и наверстать упущенную выгоду им будет очень сложно. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Говорить о недостатке международного представительства на форуме никак не приходится. На острове Русский собрались политики и бизнесмены из 50 стран. Те, кто не приехали по политическим мотивам, сделали это в ущерб себе: впоследствии "запрыгнуть в последний вагон" и наверстать упущенную выгоду будет очень сложно, - сказал он. - Пока США и их сателлиты пытаются навязать какой-то "порядок, основанный на правилах", Россия предлагает миру сотрудничество, основанное на здравом смысле".

Грызлов отметил, что "несмотря на все санкции - к слову, введенные странами Запада в том числе в попытке сдержать неуклонное смещение товарных, финансовых и инвестиционных потоков на Восток и Юг - как отметил президент России Владимир Владимирович Путин", товарооборот России с государствами АТР по итогам 2022 года увеличился на 13,7%. "По меркам современной экономики, переживающей не лучшие времена, это впечатляющие темпы роста", - отметил посол. Еще нагляднее, по его словам, "выглядит статистика за первые шесть месяцев текущего года: за это время объёмы взаимной торговли прибавили еще 18,3%".

"Прослеживается совершенно четкая позитивная тенденция на фоне явной просадки мировых рынков. Примечательно, что дальневосточные территории опережающего развития - как видим, этот термин себя полностью оправдывает - суммарно получили иностранных инвестиций уже на 340 млрд рублей, причем большая часть вложений приходится именно на частный капитал", - добавил Грызлов.

Дипломат привел в пример сотрудничество России и Белоруссии, "для которой укрепление связей с дальневосточными регионами России традиционно имеет особое значение". Белорусская делегация обсудила с участниками форума практические вопросы в сфере транспорта, логистики, использования портовой инфраструктуры, инициативы в области сельского хозяйства, в строительной и других отраслях. "Сейчас фокус смещается уже в сторону совместных проектов, в частности, в сфере деревообработки. Форум наглядно показал, что пространство сотрудничества в рамках Союзного государства простирается от Калининграда до Владивостока, и это не фигура речи. За последние годы интенсивность и глубина межрегионального сотрудничества вышли на принципиально новый уровень, и мы не намерены останавливаться", - заявил Грызлов.

По его словам, такие модель интеграции и подход к выстраиванию партнерских связей доказали свою эффективность и могут служить образцом для зарубежных стран.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.