Инаугурация губернатора Подмосковья состоится 14 сентября

С результатом 83,68% победу ранее одержал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления Андрея Воробьева в должность губернатора Подмосковья состоится 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"14 сентября в 12:00 в областном доме правительства пройдет церемония вступления в должность губернатора Московской области Андрея Воробьева", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на инаугурацию приглашены члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Государственной думы и Мособлдумы, представители бизнес-сообщества, общественные деятели, участники СВО и многие другие.

Накануне Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги выборов губернатора региона, которые проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. С результатом 83,68% победу одержал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года в городе Красноярске. Кандидат экономических наук. С 1991 по 2000 год занимался предпринимательством. В 2000 году работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства. С 2000 по 2012 год - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия". С 6 марта 2002 года по 7 декабря 2003 года - член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея. В 2003-2012 годы - депутат Государственной думы IV, V, VI созывов.

С 2012 года возглавляет Московскую область, прежний руководитель региона Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ. Восьмого сентября 2013 года Воробьев был избран губернатором Подмосковья, получив на выборах 78,94% голосов избирателей. В 2018 году вновь победил на выборах главы региона, набрав 62,52%.