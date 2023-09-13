Посол РФ: участие Пакистана в международных транспортных коридорах будет иметь успех

По словам Данилы Ганича, республика придаст им целостность

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Пакистан придаст международным транспортным коридорам целостность, его участие в них неизбежно и будет иметь успех. Об этом в среду на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в исламской республике Данила Ганич, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Касательно участия Пакистана в международных транспортных маршрутах, я верю, что оно неизбежно и будет успешным, - сказал он. - Говоря о различных названиях, например Китайско-пакистанском экономическом коридоре или пакистанской инициативе о региональной взаимосвязанности или российском международном транспортном коридоре "Север-Юг", мы, по сути, обсуждаем одинаковые маршруты. Таким образом, Пакистан определенно добавит им целостности и будет их функциональной частью".

13 сентября посол РФ Данила Ганич выступил на семинаре IPRI "Пакистано-российские отношения и путь вперед". В рамках мероприятия были затронуты вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. В семинаре приняли участие ведущие пакистанские эксперты и представители СМИ.