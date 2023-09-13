Россия и Китай обсудили перспективы антикоррупционного сотрудничества

Стороны отметили заинтересованность в сохранении преемственности в антикоррупционном взаимодействии в связи с изменениями в структуре госорганов РФ и КНР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российско-китайская двусторонняя встреча по вопросам противодействия коррупции состоялась в администрации президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Ключевыми темами обсуждения стали перспективы российско-китайского антикоррупционного сотрудничества, новации национального правового регулирования, пути обмена лучшими практиками организации антикоррупционной работы, а также подготовка меморандума о взаимопонимании между управлением президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции и Государственным контрольным комитетом Китая", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие начальник управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников и член постоянного комитета Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, член Государственного контрольного комитета КНР Му Хунъюй.

Стороны отметили заинтересованность в сохранении преемственности в антикоррупционном взаимодействии в связи с изменениями в структуре государственных органов России и Китая, а также условились продолжить диалог по теме противодействия коррупции.