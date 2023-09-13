13 сентября, 17:49

Посол РФ: ущерб Пакистана от международного терроризма составляет около $115 млрд

По словам Данилы Ганича, Пакистан является наиболее пострадавшей от террора страной

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составляют около $115 млрд. Об этом на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в республике Данила Ганич.

"Мы ценим вклад Пакистана в борьбу с терроризмом. Мы знаем, что Пакистан является наиболее пострадавшей от террора страной, - сказал он. - По имеющимся у меня данным, 80 тыс. человек погибли в результате активности террористов. Имеют место разные оценки экономических потерь вашей страны. Вместе с тем, согласно некоторым из них, с начала международной войны с терроризмом в 2001 году Пакистан понес около $115 млрд прямых и косвенных убытков".

Ганич выступил на семинаре IPRI "Пакистано-российские отношения и путь вперед". На мероприятии были затронуты вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. В семинаре приняли участие ведущие пакистанские эксперты и представители СМИ. 

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