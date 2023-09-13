Посол РФ заявил о поддержке России Пакистана в борьбе против исламофобии

По словам Данилы Ганича, оскорбление религиозных убеждений кого-либо является преступлением

ИСЛАМАБАД, 13 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация разделяет позицию Пакистана по теме борьбы с исламофобией. Об этом заявил посол России в исламской республике Данила Ганич, выступая в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) .

"Мы поддержали инициативу Пакистана по учреждению Международного дня борьбы с исламофобией. Это была инициатива вашей страны, и она великолепна, - отметил Ганич. - Мы считаем, что оскорблять кого-либо, оскорблять его религиозные убеждения является преступлением. Это отвратительно и не имеет ничего общего со свободой слова".

15 марта 2022 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную постоянным представителем Пакистана при ООН Муниром Акрамом от имени стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая утвердила 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

Посол РФ выступил на семинаре IPRI "Пакистано-российские отношения и путь вперед". В рамках мероприятия были затронуты вопросы двусторонней, региональной и международной повестки. В семинаре приняли участие ведущие пакистанские эксперты и представители СМИ.