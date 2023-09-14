Антонов: США пытаются представить диалог РФ и КНДР как фактор нестабильности в мире

Посол России в Вашингтоне считает, что это вызывает не просто недоумение, но и отторжение

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются представить продуктивный диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, что вызывает не просто недоумение, но отторжение. Такое мнение выразил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания официальных американских лиц по поводу визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

"У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать. Попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение", - заявил дипломат. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств?" - задался вопросом Антонов.

Он указал и на двуличие, с которым представители американской администрации подходят к отношениям России и КНДР. "Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в горячую точку, то есть на Украину, американцам можно, а наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно. Более того, нашим партнерам вновь угрожают санкциями. Да и Москве, дескать, достанется. Правда, в условиях тысяч действующих рестрикций вряд ли местные русофобы найдут что-либо еще, что может задеть наши интересы", - убежден посол.

Антонов не сомневается, что Соединенным Штатам пора "выбросить на свалку свою санкционную дубинку" и задуматься о выстраивании равноправных отношений со всеми государствами на основе принципа неделимости безопасности. "Сохранить так полюбившееся официальным кругам однополярное доминирование уже не получится", - заключил он.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.