14 сентября, 03:24
Единый день голосования

Избирком Магаданской области утвердил результаты выборов главы региона

Победу одержал действующий губернатор Сергей Носов

ТАСС, 14 сентября. Избирательная комиссия Магаданской области в четверг утвердила результаты выборов губернатора региона, сообщили журналистам в пресс-службе избиркома Колымы.

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"Выборы признаны состоявшимися и действительными. Установлено, что избран на должность губернатора Магаданской области Носов Сергей Константинович, набравший более половины голосов избирателей, 72,39%, от числа принявших участие в голосовании", - рассказали в пресс-службе избиркома.

Постановление облизбиркома направлено для официального опубликования. Как рассказал ТАСС сам Носов, церемония вступления в должность запланирована на 18 сентября.

Выборы губернатора Магаданской области длились три дня - с 8 по 10 сентября. Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов с результатом 72,39% голосов лидировал действующий глава региона Сергей Носов, представляющий партию "Единая Россия". Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набрал 10,67% голосов, Роман Исаев от ЛДПР - 8,75%, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки - 5,77%. Итоговая явка составила 35,09%.

На предыдущих губернаторских выборах, которые проходили в регионе в 2018 году, итоговая явка составила 39,5%.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская область
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