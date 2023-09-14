Посол РФ обсудил с замглавы МИД КНР подготовку к форуму "Один пояс - один путь"

Мероприятие пройдет в октябре в Китае

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Посол России в Пекине Игорь Моргулов обсудил с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем подготовку к III форуму международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре в Китае. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в КНР.

13 сентября посол России в Китае Игорь Моргулов провел рабочую встречу с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем, стороны обстоятельно обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня "с акцентом на подготовку предстоящего в октябре в Пекине III форума высокого уровня в рамках инициативы "Один пояс - один путь", проинформировала пресс-служба в телеграм-канале посольства.

Ма Чжаосюй в ходе встречи заявил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают здоровое и стабильное развитие, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР. Китайский дипломат добавил, что КНР готова работать с РФ на основе важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, чтобы неуклонно развивать сотрудничество в различных областях и подталкивать вперед двусторонние отношения.

Китай проведет третий саммит по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в октябре в Пекине. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может посетить форум.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.