МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Молдавии

В министерстве заявили, что Россия требует от Молдавии прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вызванному в среду в МИД России временному поверенному в делах Республики Молдова в РФ Серджиу Гончеренко заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением Кишинева о высылке из страны руководителя информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, этот шаг не останется без ответа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании, - указали в министерстве. - Очередной недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа с российской стороны".

Как указали в МИД РФ, в Москве "потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова и СМИ и обеспечения прав журналистов".

Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили в среду утром Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию. В документе отмечено, что российский посол Олег Васнецов поставлен в известность о произошедшем.