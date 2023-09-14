Дипломаты РФ готовят ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя США в Вене

Руководитель делегации Россия на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что такое поведение представителя США означает, что "люди уже не готовы, не умеют держать дипломатические удары"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские дипломаты готовят ноту к МИД Австрии из-за угроз представителя американской делегации Даниэля Вартко на прошедшем в среду заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал, что накануне после его выступления представитель США Даниэль Вартко, "взяв слово вне очереди, чуть ли не в истерике закричал, что все, что говорится, - это обвинения, ложь и неправда". "Когда он начал это говорить, я уже начал вставать покидать зал, не вступать же в эту полемику. А он сказал <...>, что вот вы, делегаты российские, вся Российская Федерация, повторите судьбу [погибшего при крушении самолета руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", - добавил он.

"Я так и не понял, что это означает, - угрозы в адрес делегации, лично в адрес руководителя или кого? - продолжил Гаврилов. - Мы, естественно, доложили в центр. Отправляем через час ноту в Министерство иностранных дел Австрии, которое обеспечивает безопасность российских дипломатов, с просьбой потребовать объяснений с американского представителя Даниэля Вартко. Впервые такое допускается, мы несколько были смущены".

По словам дипломата, такое поведение представителя США означает, что "люди уже не готовы, не умеют держать дипломатические удары". "Мы можем немного подучить их, как это делать, как вести себя в подобных ситуациях. Им предстоит еще долго держать дипломатические удары. Мы это дело спускать не намерены, заткнуть нам рот они просто так не смогут. Мы говорили, говорим и будем говорить правду", - заключил Гаврилов.