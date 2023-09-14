Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

За него проголосовали 83,68% избирателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Московской области Андрей Воробьев официально вступил в должность, принеся присягу, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Избирательная комиссия Московской области утвердила итоги выборов губернатора региона, которые проходили с 8 по 10 сентября 2023 года. С результатом 83,68% победу одержал кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Воробьев.

"Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Московской области. Верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Московской области", - сказал Воробьев.

Он поблагодарил приглашенных гостей, активных граждан и жителей региона за оказанную поддержку. "Поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации. Сегодняшние технологии это позволяют. Дальше нужно больше. <…> Высшая оценка - это когда наши жители чувствуют, что изменилось то, что их беспокоит. Это все сделала команда. И та высокая оценка, которую мы получили, это оценка команды. Я благодарен всем, кто в этом участвует", - подчеркнул Воробьев.

Также в своей речи губернатор отметил важность единства всех жителей. "Мы все хотим, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы все объединились вокруг нашего президента, который несет очень тяжелую, сложную ношу. Доверие жителей - бесценно, доверие президента для нас, для Подмосковья, всегда имело определяющее значение, потому что регулярные встречи, которые происходят, предполагают обсуждение сложных вопросов", - рассказал Воробьев.

Среди приглашенных на мероприятие гостей были члены регионального правительства, депутаты Мособлдумы, главы городских округов, представители Общественной палаты Московской области, общественные деятели и многие другие. Также с приветственным словом после церемонии вступления в должность выступил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он отметил эффективную работу, проведенную в регионе в последние годы. "По результатам голосования вы одержали убедительную победу и получили по-настоящему народную поддержку", - подчеркнул Щеголев в ходе обращения к Воробьеву.