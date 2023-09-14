Президент Южного Судана планирует посетить Россию 27-28 сентября

Салва Киир ранее заявил, что заинтересован в присоединении к БРИКС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир планирует посетить Россию 27-28 сентября. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Уганде и по совместительству Южном Судане.

"Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27-28 сентября", - сказали в посольстве.

Ранее президент Южного Судана заявил, что заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, как молодая страна, Южный Судан будет искать в БРИКС партнера, который поможет развить в стране сельскохозяйственное производство, а в долгосрочной перспективе привести к ее промышленному росту.