14 сентября, 09:37,
обновлено 14 сентября, 09:49

Президент Южного Судана планирует посетить Россию 27-28 сентября

Салва Киир ранее заявил, что заинтересован в присоединении к БРИКС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир планирует посетить Россию 27-28 сентября. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Уганде и по совместительству Южном Судане.

"Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27-28 сентября", - сказали в посольстве.

Ранее президент Южного Судана заявил, что заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, как молодая страна, Южный Судан будет искать в БРИКС партнера, который поможет развить в стране сельскохозяйственное производство, а в долгосрочной перспективе привести к ее промышленному росту. 

Теги:
Киир, СалваРоссияЮжный Судан
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