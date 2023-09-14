Комитет Думы одобрил проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения и ЧП

Документ внес президент России Владимир Путин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента одобрить в первом чтении на пленарном заседании 20 сентября законопроект, отменяющий необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.

"Рекомендовать Государственной думе одобрить в первом чтении проект федерального конституционного закона <…>. Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета.

Документ внес в Госдуму 9 августа президент России Владимир Путин. Изменения предусмотрены в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного и чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить только положения об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указано, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года.

Отношения России и Совета Европы

Закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы, а также 20 международных договоров этой организации, был подписан президентом РФ в феврале. Таким образом, Россия денонсировала 21 документ, среди которых - европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее.

Россия входила в Совет Европы с 1996 года, 15 марта 2022 года она заявила о намерении выйти из состава организации. Это случилось после того, как решением комитета министров от 25 февраля было приостановлено право РФ на представительство в уставных органах Совета Европы. Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".