Песков: Путин на совещании Совбеза рассказал о результатах его переговоров с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России заявил, что президентская часть госвизита лидера КНДР завершилась

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в числе прочего проинформировал участников состоявшегося в четверг совещания Совета безопасности о результатах прошедших накануне переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, президент подробно информировал участников оперативного совещания Совбеза о результатах состоявшихся накануне контактов с руководителем КНДР", - сказал представитель Кремля.

"Действительно, эти контакты российско-корейские на высшем уровне были весьма и весьма конструктивными", - указал Песков. В этой связи он также отметил, что Россия намерена выстраивать и развивать с КНДР, как и с другими соседними государствами, "добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения".

О визите лидера КНДР

Песков заявил, что президентская часть госвизита лидера КНДР завершилась, больше мероприятий с Путиным не запланировано.

Песков не стал уточнять, сколько будет длиться визит лидера КНДР. "Мы считаем, что нам было бы некорректно это говорить вместо северокорейской стороны. Это их прерогатива. Поэтому здесь я не отвечу", - сказал он.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин получит в подарок от Ким Чен Ына также "карабин, сделанный северокорейскими мастерами".

"Были и другие подарки", - отметил Песков, но не стал уточнять, какие именно. Он признался, что Кремль очень редко рассказывает о подарках, которые делаются на высшем уровне.

О приглашении Путина в КНДР

Путин с благодарностью принял приглашение лидера КНДР посетить эту страну, детали визита будут согласованы, заявил Песков.

"Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение", - сказал представитель Кремля.

"Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам", - добавил он.

В целом, заметил Песков, в ходе состоявшихся накануне переговоров лидеров РФ и КНДР было условлено о продолжении контактов на различных уровнях. "В частности, сейчас будет быстро подготовлен визит министра иностранных дел России [Сергея] Лаврова в Пхеньян, который состоится, как мы ожидаем, в течение октября", - уточнил представитель Кремля.

О сотрудничестве

Визит лидера КНДР является своевременным и конструктивным, Москва продолжит развивать отношения с Пхеньяном, заявил Песков. Так он ответил на вопрос, успели ли в Кремле оценить реакцию на эти переговоры в зарубежных СМИ, в том числе и негативную.

"Мы оценили сам визит. Он был своевременный, полезный и конструктивный. Мы продолжим развивать наши отношения с Северной Кореей", - подчеркнул Песков.

По его словам, сотрудничество будут развивать во всех возможных областях.

"Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", - сказал он.