14 сентября, 11:11,
обновлено 14 сентября, 11:40

Песков сообщил, что Путин и Лукашенко 15 сентября проведут переговоры в Сочи

Пресс-секретарь главы российского государства назвал Белоруссию ближайшим союзником РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу в Сочи встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"На завтра <…> у президента Путина в Сочи запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко", - сказал представитель Кремля.

"Белоруссия - наш ближайший союзник, главы государств регулярно общаются, регулярно [проводится] сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями", - отметил Песков.

Путин и Лукашенко в 2023 году встретятся уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также проходили на территории России, последняя из них состоялась в конце июля в двухдневном формате. Тогда лидеры РФ и Белоруссии провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне, посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам.

Кроме того, президенты России и Белоруссии по необходимости созваниваются, последний их телефонный разговор состоялся 30 августа, когда Путин лично поздравлял Лукашенко с днем рождения. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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