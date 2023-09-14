Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и российский карабин

Российский лидер также получит в подарок от коллеги "карабин, сделанный северокорейскими мастерами"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подарили друг другу по карабину, глава российского государства также преподнес гостю перчатку от космического скафандра.

Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин получит в подарок от Ким Чен Ына также "карабин, сделанный северокорейскими мастерами".