14 сентября, 11:11,
обновлено 14 сентября, 11:16
Визит Ким Чен Ына в Россию

Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра и российский карабин

Российский лидер также получит в подарок от коллеги "карабин, сделанный северокорейскими мастерами"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подарили друг другу по карабину, глава российского государства также преподнес гостю перчатку от космического скафандра.

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Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин получит в подарок от Ким Чен Ына также "карабин, сделанный северокорейскими мастерами". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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