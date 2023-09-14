Песков: РФ продолжает контакты по Карабаху и призывает обе стороны к сдержанности

По словам представителя Кремля, несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москва обеспокоена сохраняющейся напряженностью в Нагорном Карабахе, она продолжает контакты с Баку и Ереваном и призывает обе стороны к сдержанности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту. Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности. Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку. И, конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны. Конечно, с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор", - сказал он в ответ на вопрос, какова позиция Москвы по поводу роста напряженности в Карабахе.