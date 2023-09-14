Сотрудничество с КНДР, бизнесмены-предатели и Карабах. Темы брифинга Пескова

Итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, логика европейских санкций и пытающихся из-под них выйти нескольких бизнесменов, а также обострение в Нагорном Карабахе стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин вернулся в Москву после насыщенной программы на Дальнем Востоке.

В Ново-Огареве глава государства присоединился к оперативному совещанию Совбеза. Главной темой была защита интересов РФ за рубежом. Путин проинформировал членов Совбеза о контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В пятницу у Путина в Сочи "ближе к середине дня" запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Это "регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников".

Об отношениях с КНДР

Визит Ким Чен Ына "продолжается еще несколько дней". Он "полезный, своевременный и конструктивный". Президентская часть визита завершилась, в течение дальнейшей поездки Ким Чен Ына его контактов с Путиным больше не планируется.

Российско-корейские контакты на высшем уровне были "весьма и весьма конструктивными", они продолжатся. "Как и с другими соседями Россия намерена развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения".

"Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия". "Мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать".

"Будет быстро подготовлен визит" главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, он ожидается в течение октября.

Путин принял приглашение посетить Пхеньян, он будет согласован по дипломатическим каналам.

"Обмен подарками был, мы предпочитаем особо никогда это не публичить". Ким Чен Ыну была подарена перчатка от космического скафандра, "которая несколько раз была в космосе", и карабин российского производства. В ответ Путин также получил карабин, но "были и другие подарки".

О санкциях ЕС

"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе".

"Есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются на 30 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели". А есть такие, которые в судебном порядке добиваются справедливости.

"Санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности" - "противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом".

Об обострении в Нагорном Карабахе

"Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту".

РФ "остается надежным гарантом безопасности" и продолжает контакты с Баку и Ереваном. "Призываем обе стороны к сдержанности и действиям в духе тех трехсторонних документов, которые были два года назад подписаны" - "с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор".

О возможном запрете WhatsApp

"Не знаю деталей этой новости". "Лучше за пояснениями обращаться к нашим народным избранникам".

О годовщине смерти Владимира Сунгоркина