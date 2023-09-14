Сотрудничество с КНДР, бизнесмены-предатели и Карабах. Темы брифинга Пескова

Итоги переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, логика европейских санкций и пытающихся из-под них выйти нескольких бизнесменов, а также обострение в Нагорном Карабахе стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин вернулся в Москву после насыщенной программы на Дальнем Востоке.
- В Ново-Огареве глава государства присоединился к оперативному совещанию Совбеза. Главной темой была защита интересов РФ за рубежом. Путин проинформировал членов Совбеза о контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
- В пятницу у Путина в Сочи "ближе к середине дня" запланированы контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Это "регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников".
Об отношениях с КНДР
- Визит Ким Чен Ына "продолжается еще несколько дней". Он "полезный, своевременный и конструктивный". Президентская часть визита завершилась, в течение дальнейшей поездки Ким Чен Ына его контактов с Путиным больше не планируется.
- Российско-корейские контакты на высшем уровне были "весьма и весьма конструктивными", они продолжатся. "Как и с другими соседями Россия намерена развивать добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения".
- "Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия". "Мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать".
- "Будет быстро подготовлен визит" главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян, он ожидается в течение октября.
- Путин принял приглашение посетить Пхеньян, он будет согласован по дипломатическим каналам.
- "Обмен подарками был, мы предпочитаем особо никогда это не публичить". Ким Чен Ыну была подарена перчатка от космического скафандра, "которая несколько раз была в космосе", и карабин российского производства. В ответ Путин также получил карабин, но "были и другие подарки".
О санкциях ЕС
- "Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе".
- "Есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются на 30 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели". А есть такие, которые в судебном порядке добиваются справедливости.
- "Санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности" - "противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом".
Об обострении в Нагорном Карабахе
- "Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту".
- РФ "остается надежным гарантом безопасности" и продолжает контакты с Баку и Ереваном. "Призываем обе стороны к сдержанности и действиям в духе тех трехсторонних документов, которые были два года назад подписаны" - "с учетом тех новых реалий, которые появились с тех пор".
О возможном запрете WhatsApp
- "Не знаю деталей этой новости". "Лучше за пояснениями обращаться к нашим народным избранникам".
О годовщине смерти Владимира Сунгоркина
- "Храним светлую память о [экс-главреде "Комсомольской правды" Владимире] Сунгоркине и никогда его не забудем". Нужно отдавать должное "его живому интересу и к жизни, и к природе, и к географии", и профессиональным качествам. На его примере следует учиться журналистам.