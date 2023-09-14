14 сентября, 11:13
Единый день голосования

Песков пока не анонсирует, придет ли Путин на инаугурацию Собянина

Действующий мэр столицы одержал победу на выборах, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не анонсирует, будет ли президент РФ Владимир Путин участвовать в инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина на новый срок полномочий после победы на прошедших выборах.

"Мы все сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Путин инаугурацию Собянина.

Действующий столичный градоначальник одержал победу на выборах в единый день голосования 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%. На выборах мэра Москвы в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда Собянин набрал 70,1% голосов.

Путин ранее присутствовал на всех церемониях инаугурации Собянина - в 2010, 2013 и 2018 годах. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияЕдиный день голосованияПесков, Дмитрий СергеевичМосква
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