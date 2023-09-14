МИД РФ объявил 1-го и 2-го секретарей посольства США персонами нон грата

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, противоправная активность дипломатического представительства США недопустима и будет решительно пресекаться

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами нон грата и должны в течение семи суток покинуть РФ, заявили в российском дипведомстве.

"Главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна, - заявили на Смоленской площади. - Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым".

"Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение семи суток в статусе "персона нон грата", - отметили в МИД РФ, напомнив, что Шонову за материальное вознаграждение давались задания, целью которых было нанесение ущерба национальной безопасности России.

В министерстве подчеркнули, что противоправная активность диппредставительства США, включая вмешательство во внутренние дела РФ "недопустима и будет решительно пресекаться". "Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов", - заключили в МИД.

Ранее ФСБ России распространила видеозапись допроса бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, где тот признает вину в сборе за вознаграждение данных о ходе специальной военной операции по заданию дипломатов из политического отдела американского посольства - Силлина и Бернстайна. Шонову предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). ФСБ направляла повестки в посольство США, чтобы допросить работавших с Шоновым дипломатов.