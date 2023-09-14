Депутаты предложили запретить покупать оружие в течение пяти лет с получения гражданства

Авторы законопроекта пояснили, что необходимы дополнительные механизмы защиты с учетом СВО и новых угроз

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете покупать оружие в течение пяти лет после получения гражданства РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предполагает дополнить часть первую статьи 13 закона "Об оружии" положением о том, что "лица, имеющие гражданство Российской Федерации менее пяти лет, право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны не имеют".

Статьей 13 закона определяется лицензионно-разрешительный порядок приобретения, хранения и ношения оружия, который направлен на то, чтобы не допустить обладания соответствующими видами оружия лицами, которые в силу разных причин (состояние здоровья, отсутствие соответствующей подготовки, невозможность обеспечения учета и сохранности оружия и др.) не могут надлежащим образом гарантировать его безопасное хранение и применение, а также на то, чтобы обеспечить его строгое целевое использование, отмечается в сопроводительных документах.

"Учитывая проводимую в настоящее время специальную военную операцию и возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия", - пояснили авторы законопроекта.

Они добавили, что предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве для приобретения оружия позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь лица, получившего гражданство, с РФ.