Мандат лидера ЛДПР Слуцкого в горсовете Абакана достанется безработной

Как сообщила председатель городской избирательной комиссии Маргарита Лавриненко, на выборах партия получила 7,32%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отказался от мандата депутата городского совета Абакана в Хакасии, он достанется номеру три в общегородской части списка партии Анне Котченко. Об этом ТАСС сообщила председатель городской избирательной комиссии Маргарита Лавриненко.

Лидер ЛДПР возглавил партийный список на выборах в городской совет Абакана, вторым номером шел депутат Верховного совета Хакасии Михаил Молчанов, повторно избранный в региональный парламент. ЛДПР на выборах получила 7,32% и один мандат.

"Да. Молчанов отказался [от мандата в горсовете]. Будет Котченко Анна", - сообщила Лавриненко в ответ на вопрос, состоялось ли заседание избиркома по передаче мандата Слуцкого.

Официальное место жительство, согласно данным ГАС "Выборы", у временно не работающей 29-летней Котченко - село Кулун Ужурского района Красноярского края.

Городской совет Абакана избрали 8-10 сентября. В новый состав вошли, кроме представителя ЛДПР, 22 человека от "Единой России", 5 - от КПРФ, еще 1 место досталось "Справедливой России - За правду".

В республике также выбрали главу региона (наибольшее количество голосов набрал действующий руководитель Хакасии Валентин Коновалов от КПРФ) и Верховный совет, где "Единая Россия" получила 34 места из 50.