14 сентября, 14:20
Единый день голосования

Грызлов призвал единороссов критически оценить итоги прошедших выборов

Председатель бюро высшего совета партии заметил, что она на всех уровнях получила квалифицированное большинство

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" должна критически оценить итоги состоявших региональных выборов. Об этом заявил председатель бюро высшего совета партии Борис Грызлов на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета.

Политик в начале выступления заметил, что партия на всех уровнях получила квалифицированное большинство.

"Безусловно, на достигнутом останавливаться нельзя. Мы должны критически оценить итоги кампании, сделать выводы, что нам удалось, а над чем нам предстоит работать", - сказал он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября. 

Теги:
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияЕдиный день голосования
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