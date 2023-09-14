Грызлов призвал единороссов критически оценить итоги прошедших выборов

Председатель бюро высшего совета партии заметил, что она на всех уровнях получила квалифицированное большинство

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" должна критически оценить итоги состоявших региональных выборов. Об этом заявил председатель бюро высшего совета партии Борис Грызлов на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета.

Политик в начале выступления заметил, что партия на всех уровнях получила квалифицированное большинство.

"Безусловно, на достигнутом останавливаться нельзя. Мы должны критически оценить итоги кампании, сделать выводы, что нам удалось, а над чем нам предстоит работать", - сказал он.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.