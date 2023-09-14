Грызлов назвал главной задачей "Единой России" обеспечение переизбрания Путина в 2024 году

Председатель высшего совета партии отметил необходимость отработать все механизмы, которые обеспечат абсолютную легитимность результатов голосования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главной задачей партии "Единая Россия" в 2024 году является обеспечить победу действующему президенту РФ Владимиру Путину на выборах при безоговорочной поддержке избирателей и высокой явке. Об этом на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета "Единой России" заявил председатель высшего совета партии Борис Грызлов.

"Главная наша задача в 2024 году - обеспечить победу президента при безоговорочной поддержке избирателей и с высоким процентом явки. Отработать все механизмы, которые обеспечат абсолютную легитимность результатов голосования", - сказал Грызлов, добавив, что партия должна не допустить провокаций и попыток внешнего вмешательства в ход кампании.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, "Единая Россия" готова к выборам президента. "Штаб мы не распускаем. С 11 сентября, по сути, этот же штаб начал подготовку к предстоящей президентской кампании", - добавил он.

Сам Путин еще не объявлял, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ, которые должны пройти в марте 2024 года.