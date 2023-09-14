Турчак: более 100 участников СВО от "Единой России" одержали уверенную победу на выборах

Секретарь генерального совета "Единой России" отметил, что в ДНР от партии были избраны Артем Жога и Константин Кузьмин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 100 участников специальной военной операции (СВО), которые были выдвинуты на прошедших выборах партией "Единая Россия", одержали победу. Об этом на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"По обновлению нашего депутатского корпуса окончательные итоги мы представим чуть позже. Сегодня можно говорить предварительно о том, что партийные списки фракции нашей серьезно обновились и по законодательным собраниям, и по административным центрам. Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий одержали уверенные победы", - сказал Турчак.

Он отметил, что в ДНР от "Единой России" были избраны Артем Жога и Константин Кузьмин. "Я думаю, это командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной думы от "Единой России" был избран замкомандира казачьей бригады "Дон" Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом госсобрания избран герой, ветеран специальной военной операции Артур Галеев", - сообщил секретарь генсовета единороссов.

Турчак также подчеркнул, что в новых российских регионах, где в этом году впервые проходили выборы, "Единая Россия" везде получила квалифицированное большинство".

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.