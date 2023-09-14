Избирком Калмыкии утвердил результаты выборов в парламент региона

После обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" на выборах в Народный хурал одержала победу, набрав 64,18% голосов

ЭЛИСТА, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Калмыкии в четверг утвердила результаты выборов депутатов Народного хурала (парламента) региона. Об этом избирком республики сообщил в своем Telegram-канале.

"Избирательная комиссия Республики Калмыкии утвердила сводные сведения о результатах использования избирательных бюллетеней на выборах депутатов Народного хурала (парламента) седьмого созыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" на выборах в Народный хурал одержала победу, набрав 64,18% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели также КПРФ (13,33%,), "Новые люди" (8,36%), "Справедливая Россия - За правду" (5,23%).

В Народный Хурал Калмыкии седьмого созыва избрано 27 депутатов: 10 - по единому республиканскому избирательному округу, 17 - по одномандатным избирательным округам. Как уточнили ТАСС в избиркоме региона, по партийным спискам в парламент прошли шесть единороссов, два кандидата от КПРФ, по одному представителю "Новых людей" и "Справедливой Россия - За правду". Все депутаты, избранные по одномандатным округам, представляют "Единую Россию".

В выборах в парламент республики участвовали представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", "Справедливой России - За правду", Партии роста, Российской партии свободы и справедливости, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.