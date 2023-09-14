Губернатор ЯНАО представил новый состав правительства региона

В него вошли девять заместителей главы

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов представил новый состав правительства региона, в который вошли девять заместителей главы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.

"Перед правительством округа стоят большие задачи по развитию Ямала и повышению качества жизни северян. Очень многое зависит от вас. Руководителям ключевых направлений ставлю в приоритет трансформацию сфер, это потребует большей координации и стратегического взгляда на управление. Задач на ближайшие годы будет становиться все больше, и мы единой командой должны их решать", - отметил Артюхов.

В воскресенье, 10 сентября, Артюхов был избран главой региона большинством голосов депутатов заксобрания ЯНАО. В этот же день Артюхов официально вступил в должность, принеся присягу на церемонии инаугурации.

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. В настоящее время главу региона избирает окружное законодательное собрание из кандидатур, предложенных президентом РФ, которому список возможных кандидатов представляет тюменский губернатор. Такую систему выборов приняли в ряде регионов страны, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе, который, как и ЯНАО, территориально и административно входит в состав Тюменской области, при этом их наделили статусом равноправных субъектов РФ.