Грызлов заявил, что вопрос о кандидате в президенты от "Единой России" еще не обсуждался

Председатель бюро высшего совета партии ранее назвал главной задачей единороссов в 2024 году обеспечение победы действующему президенту РФ Владимиру Путину на выборах при безоговорочной поддержке избирателей и высокой явке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" пока не обсуждала вопрос о том, будет ли партия поддерживать кого-то из кандидатов на президентских выборах или выдвинет своего претендента. Об этом журналистам сообщил председатель бюро высшего совета партии Борис Грызлов.

"Этот вопрос у нас сегодня еще не обсуждался", - сказал он, отвечая на вопрос о том, кем партия будет представлена на выборах и будет ли она поддерживать одного из самовыдвиженцев.

До этого Грызлов на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета "Единой России" назвал главной задачей единороссов в 2024 году обеспечение победы действующему президенту РФ Владимиру Путину на выборах при безоговорочной поддержке избирателей и высокой явке.

Сам Путин еще не объявлял, намерен ли он выдвигать свою кандидатуру на выборах президента РФ, которые должны пройти в марте 2024 года.