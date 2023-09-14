Грызлов: враги РФ не сомневались в итогах выборов в новых регионах и хотели их сорвать

Председатель бюро высшего совета "Единой России" подчеркнул, что прошедшие выборы "были исключительно важны для России, в том числе в борьбе против внешнего врага и для достижения целей специальной военной операции"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Враги России не сомневались в результатах выборов в новых регионах РФ, поэтому их главной задачей было дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование с помощью запугивания людей. Об этом заявил председатель бюро высшего совета "Единой России" Борис Грызлов на заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

"Даже у наших врагов не было сомнений, как проголосуют избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому они поставили перед собой другую задачу - сорвать эти выборы. Сорвать любой ценой, запугивая и в том числе убивая людей", - сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что прошедшие выборы "были исключительно важны для России, в том числе в борьбе против внешнего врага и для достижения целей специальной военной операции". "Но противник хотел, безусловно, видеть в российском обществе панику и все для этого делал. Именно с целью дестабилизировать, раскачать ситуацию наносились террористические удары со стороны киевских властей по российским регионам в преддверии выборов, мы были этому свидетелями", - добавил Грызлов.

Однако, отметил он, в ходе выборов "ярко проявилось" мужество российских граждан в новых регионах, где была зафиксирована максимальная явка избирателей. "Итоги прошедших выборов показали, что российское общество по-прежнему следует идеи консолидации, сплоченности, являет пример веры в правильность выбранного курса", - подчеркнул Грызлов, добавив, что прошедшие выборы доказали, что "Единая Россия" справилась с задачей консолидации общества.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.